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Нікопольську трасу повністю відремонтували на Дніпропетровщині, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На Дніпропетровщині покладено верхній шар асфальтобетону на останній ділянці дороги Р-73 у напрямку Нікополя. Тепер трасу відновлено на всій протяжності, що становить 56 км.

Про це повідомляється на сайті Дніпропетровської облдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" наразі завершуються роботи з облаштування узбіччя. Триває також встановлення знаків, двох сучасних автопавільйонів та обладнання водовідведення.

Зазначається, що капітальний ремонт дороги проводився востаннє у 1979 році.

"Цього року в області виконано величезну роботу в дорожній галузі. Відремонтовано близько 400 км автошляхів. Як місцевого, так і державного значення. І розвиток інфраструктури продовжується", - зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

Протяжність останньої відремонтованої ділянки Нікопольської траси склала 14 км. На цьому відрізку було проведено повну заміну дорожнього одягу. Тепер тут укладено основу із щебенево-піщаної суміші, вирівнюючий та фінішний шари асфальтобетону. Загальна товщина всіх шарів склала 30см.

Нагадаємо, нещодавно в Офісі Президента повідомили про плани програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року. За цей час планується відновити всю мережу державних доріг завдовжки 24 000 км.

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Нікопольську трасу повністю відремонтували на Дніпропетровщині, - ОДА 01
Нікопольську трасу повністю відремонтували на Дніпропетровщині, - ОДА 02
Нікопольську трасу повністю відремонтували на Дніпропетровщині, - ОДА 03

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    если все деньги пустить на дороги (хватит и украсть и что-то построить), особенно забрав половину целевого ковидного фонда (вместо лекарств, кислорода, зарплат врачам и т.д), похерив оборон/заказ и задолжав военным...
    канешна, выбирайте - дороги это так наглядно... (новенькая дорога, сдана в сентябре 2020 года... с. Алексеевка, Днепропетровская обл.)...

  • Scorpman Y
    цифры еще красноречиваее, если их сравнить:
    - при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;

    - при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 90+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)

    Президента Владимира Зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от успехов. Иначе как по-другому назвать то, как он описал успехи в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".
    "Мы это уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год мы сделали в 10 раз больше, чем за 10 лет в сумме", - сказал идейный вдохновитель закатывания в асфальт миллиардов гривень украинских налогоплательщиков, выделенных на медицину.

    Подсчитаем, соответствует ли действительности эта похвальба?

    Президент использовал размытую формулировку, поэтому будем считать, что под выражением "построили дороги" подразумевается - отремонтировали и создали новые, как это принято в официальных сообщениях.
  • Scorpman Y
    п.с. то, что даУнбас не знает о построенных дорогах в 2015..2019 гг - неудивительно, ведь ты дальше своей горловки не ездило, верно?)
    И уж тем более, понятия не имеешь о строительстве дорог по всей Украине в это время.. ведь зомбоящик про это ен визжал каждую минуту, выдавая постройки местных общин - за "достижения зеЛоха":

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