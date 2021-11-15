Нікопольську трасу повністю відремонтували на Дніпропетровщині, - ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині покладено верхній шар асфальтобетону на останній ділянці дороги Р-73 у напрямку Нікополя. Тепер трасу відновлено на всій протяжності, що становить 56 км.

Про це повідомляється на сайті Дніпропетровської облдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

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В рамках президентської програми "Велике будівництво" наразі завершуються роботи з облаштування узбіччя. Триває також встановлення знаків, двох сучасних автопавільйонів та обладнання водовідведення.

Зазначається, що капітальний ремонт дороги проводився востаннє у 1979 році.

"Цього року в області виконано величезну роботу в дорожній галузі. Відремонтовано близько 400 км автошляхів. Як місцевого, так і державного значення. І розвиток інфраструктури продовжується", - зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

Протяжність останньої відремонтованої ділянки Нікопольської траси склала 14 км. На цьому відрізку було проведено повну заміну дорожнього одягу. Тепер тут укладено основу із щебенево-піщаної суміші, вирівнюючий та фінішний шари асфальтобетону. Загальна товщина всіх шарів склала 30см.

Нагадаємо, нещодавно в Офісі Президента повідомили про плани програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року. За цей час планується відновити всю мережу державних доріг завдовжки 24 000 км.

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