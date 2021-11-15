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Україна вперше передала іноземним колегам докази у вигляді рухомого майна - Lamborghini та Rolls Royce, - Венедіктова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Вихідними з міжнародного пункту пропуску "Бориспіль-аеропорт" в небо піднявся літак із елітними авто вартістю в понад 1 млн євро. Транспортні засоби передані компетентному органу Федеративної Республіки Німеччина на запит про надання правової допомоги у справі щодо масштабної міжнародної шахрайської схеми, пов’язаної із інвестуванням в неіснуючі фінансові продукти.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

Розслідуванням встановлено, що цей злочин організований громадянами України, а фактично був вчинений в Німеччині, Болгарії, Сербії та в інших європейських країнах. Більшість учасників злочинної організації наразі викриті та затримані на територіях іноземних держав та в Україні.

"Компетентними органами ФРН встановлено, що Lamborghini Aventador SJV вартістю 621 тис євро та Rolls Royce Phantom вартістю 451 тис євро, є доказами того, що вони придбані за рахунок коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій. На виконання запиту німецьких колег наші правоохоронці знайшли автомобілі та забезпечили накладення арештів на них в рамках міжнародного співробітництва. Найскладніший етап – їх транспортування до Німеччини", - йдеться в повідомленні.

За словами генпрокурора, без скоординованих дій іноземних та українських компетентних органів, виконання таких запитуваних дій було б неможливим.

Наразі відбулася перша з часу приєднання України до багатосторонніх конвенцій у кримінально-правовій сфері, передача доказів у вигляді рухомого майна - автомобілів еліт-класу. Раніше іноземним країнам передавались вилучені з обігу речі, культурні цінності та інші докази.

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Україна вперше передала іноземним колегам докази у вигляді рухомого майна - Lamborghini та Rolls Royce, - Венедіктова 01
Україна вперше передала іноземним колегам докази у вигляді рухомого майна - Lamborghini та Rolls Royce, - Венедіктова 02
Україна вперше передала іноземним колегам докази у вигляді рухомого майна - Lamborghini та Rolls Royce, - Венедіктова 03
Україна вперше передала іноземним колегам докази у вигляді рухомого майна - Lamborghini та Rolls Royce, - Венедіктова 04
Україна вперше передала іноземним колегам докази у вигляді рухомого майна - Lamborghini та Rolls Royce, - Венедіктова 05
Україна вперше передала іноземним колегам докази у вигляді рухомого майна - Lamborghini та Rolls Royce, - Венедіктова 06
Україна вперше передала іноземним колегам докази у вигляді рухомого майна - Lamborghini та Rolls Royce, - Венедіктова 07
Україна вперше передала іноземним колегам докази у вигляді рухомого майна - Lamborghini та Rolls Royce, - Венедіктова 08

Топ коментарі

  • Герхард
    Походу еще и машину Трухина надо в Германию отправить.

    Бо Венедиктова сама никак не сможет разобраться в этом наисложнейшем деле.
  • Нина Лабунская
    Доречі, а наші "слєдоватєлі" вже розібрались, хто ж таки злив операцію по Вагнерівцям???
  • Нина Лабунская
    А назад країни західної Європи мають передати "плівки " розслідування Офшори 95...бо "схема" одна і та ж сама... всі вони займаються "творчєством"...
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