Україна вперше передала іноземним колегам докази у вигляді рухомого майна - Lamborghini та Rolls Royce, - Венедіктова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вихідними з міжнародного пункту пропуску "Бориспіль-аеропорт" в небо піднявся літак із елітними авто вартістю в понад 1 млн євро. Транспортні засоби передані компетентному органу Федеративної Республіки Німеччина на запит про надання правової допомоги у справі щодо масштабної міжнародної шахрайської схеми, пов’язаної із інвестуванням в неіснуючі фінансові продукти.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

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Розслідуванням встановлено, що цей злочин організований громадянами України, а фактично був вчинений в Німеччині, Болгарії, Сербії та в інших європейських країнах. Більшість учасників злочинної організації наразі викриті та затримані на територіях іноземних держав та в Україні.

"Компетентними органами ФРН встановлено, що Lamborghini Aventador SJV вартістю 621 тис євро та Rolls Royce Phantom вартістю 451 тис євро, є доказами того, що вони придбані за рахунок коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій. На виконання запиту німецьких колег наші правоохоронці знайшли автомобілі та забезпечили накладення арештів на них в рамках міжнародного співробітництва. Найскладніший етап – їх транспортування до Німеччини", - йдеться в повідомленні.

За словами генпрокурора, без скоординованих дій іноземних та українських компетентних органів, виконання таких запитуваних дій було б неможливим.

Наразі відбулася перша з часу приєднання України до багатосторонніх конвенцій у кримінально-правовій сфері, передача доказів у вигляді рухомого майна - автомобілів еліт-класу. Раніше іноземним країнам передавались вилучені з обігу речі, культурні цінності та інші докази.

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