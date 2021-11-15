Терориста з Таджикистану затримали у Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З 2013 року він є членом терористичних організацій ісламістів та вербував людей для участі у війні в Сирії в Іраку.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловік, перебуваючи у 2013 році у Єгипті, приєднався до терористичних організацій "Ісламська партія Туркестану" та "Ісламська держава Іраку". У березні 2017 року у місті Каїр Єгипту він зібрав ще декількох громадян Республіки Таджикистан для відправлення та участі у збройному конфлікті та військових операціях в Сирії та Іраку. Але зазначені особи були затримані", – йдеться у повідомленні.

З 29 жовтня 2021 року влада Таджикистану розшукувала його за організацію злочинного угруповання.

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Тепер затраманого вишлють до Таджикистану. На батьківщині йому загрожує до 12 років за ґратами.



