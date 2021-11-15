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Двірник з Херсону Євтушенко став чемпіоном світу з джиу-джитсу. ФОТО

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48-річний Ігор Євтушенко, який працює двірником у херсонській школі, виборов золоту медаль на чемпіонаті світу джіу-джитсу в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Про це повідомили у Херсонській міськраді, інформує Цензор.НЕТ.

Євтушенко виступав у категорії "Майстер 4" (69 кг) та переміг у фіналі представника Азербайджану Азада Джафарзаде.

Також херсонець є чинним чемпіоном України та Європи з джиу-джитсу.

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Ігорю Євтушенко 48 років, він працює двірником у школі №57 м. Херсон. В міськраді твердять, що він став відомий на всю країну, коли попросив у соцмережі допомогти йому зібрати кошти на дорогу до ОАЕ.

Двірник з Херсону Євтушенко став чемпіоном світу з джиу-джитсу 01

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Топ коментарі

  • newcomment
    Україна - країна мрій.
    Двірники стають чемпіонами, безробітні їздять на Лєндкрузерах, а клоунів обирають президентами.
  • Roman Novak
    Вітаємо Ігора Євтушенка! Молодець!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Не важливо де та ким ти працюєшь,важливо-хто ти є...
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