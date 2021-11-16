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Українські засоби РЕБ збили ворожий російський безпілотник "Орлан-10": "Крилатий трофей - беззаперечний доказ присутності військ РФ на Донбасі". ФОТО

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В районі проведення Операції об'єднаних сил засобами радіоелектронної боротьби було примушено до посадки БПЛА противника, який перетнув лінію розмежування на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ООС.

Зазначається, що ворожий літальний апарат зовнішніх ушкоджень не зазнав.

"Українські військові вже ідентифікували захоплений безпілотний літак противника. Ним виявився БПЛА, який належить до російського багатоцільового безпілотного авіаційного комплексу "Орлан-10", що призначений для ведення розвідки та коректування вогню артилерії", - йдеться в повідомленні.

Українські засоби РЕБ збили ворожий російський безпілотник Орлан-10: Крилатий трофей - беззаперечний доказ присутності військ РФ на Донбасі 01

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Штаб ООС також нагадує, що "Орлан-10" виробляє російське ТОВ "Спеціальний технологічний центр" у Санкт-Петербурзі і цей комплекс стоїть виключно на озброєнні ЗС Російської Федерації.

"Крилатий трофей є беззаперечним доказом та документальним підтвердження присутності російських військ, озброєння та техніки на території України", - резюмували в прессцентрі ООС.

Українські засоби РЕБ збили ворожий російський безпілотник Орлан-10: Крилатий трофей - беззаперечний доказ присутності військ РФ на Донбасі 02

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    "Дядя - ты дурак? Или - за деньги?" Україна і Туреччина (на відміну від "ихтамнетов") не приховують що перша купила а друга - продала безпілотники А "ихтамнеты" вдають що "Орлан-10" "шахтьори" у шахтах викопують!
  • Alex_dos
    Діло в іншому... те що байрактари офіційно куплені Україною по міждержавному договору. А рускі свині стверджують що не продавали, що не озброюють та не є стороною конфлікта. Ну як завжди, брешуть.
  • Яр Холодний
    Що ти мелеш? Ці "держзакупки" мають "односторонній порядок" Не "ДеНеэР" з "ЭЛенеРом" сертифікували закупки товарів у Росії а Росія "сертифікувала" їх товари (Правда вони крім "Груза 200" масово нічого в Росію поставлять уже не здатні!) Ти таки точно "дурак за деньги"!
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