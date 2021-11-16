Новий асфальт укладений уже на 90% Дороги Єдності від Стрия до Умані, - Укравтодор. ФОТОрепортаж

На 583-кілометровій ділянці траси М-30 від Стрия Львівської області до Умані Черкаської області уже укладений фінішний шар нового асфальту на 90% цього відрізку. Траса М-30 більш відома як Дорога Єдності, а її ремонт по всій протяжності проходить цього року в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє Укравтодор, передає Цензор.НЕТ.

"Дорога Єдності М-30 Стрий — Ізварине є флагманом президентської програми "Велике будівництво". Зовсім скоро 1400 км нового покриття "зшиють" західні та східні області та утворять комфортний швидкісний коридор", — йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, ремонтні роботи на автошляху М-30 зараз тривають у 8 областях. Напередодні заступник голови Укравтодору Андрій Івко та заступник директора Департаменту розвитку доріг Денис Дорошенко проінспектували хід виконання робіт у п'яти із них – Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях.

У Львівській області на 43-кілометрової ділянці від початку автошляху М-30 у місті Стрий до межі області асфальт вкладено по всій протяжності, тривають роботи з організації дорожнього руху та нанесення розмітки.

В Івано-Франківській активно ведуться роботи з реконструкції від межі з Львівською областю до міста Рогатин (16,9 км), а від міста Рогатин до межі з Тернопільською областю роботи завершено (14,9 км).

На Тернопільщині ремонтом охоплено 66,3 км автошляху. На 48,7 км ремонт фінішував. На цій ділянці також відновлено 6 мостів. Ще один міст у с.Городище капітально відремонтовано за окремим тендером. На 17,6-кілометровій ділянці капітального ремонту вже нанесено фінішний шар покриття і відремонтовано 3 мости. Остання ділянка, де тривають роботи, — у межах міста Бережани.

На Хмельниччині проводяться реконструкція та капітальний ремонт за маршрутом Хмельницький – межа Вінницької області (протяжність ділянки – 42 км).

На Черкащині повністю завершено реконструкцію ремонт 2-х ділянок загальною протяжністю 10 км та триває ремонт ділянки протяжністю 13 км. 5 км ділянки вже у фінішному шарі покриття.

В Укравтодорі наголосили, що найближчим часом проінспектують хід робіт на М-30 від межі Черкаської та Кіровоградської областей до лінії розмежування у Луганській області.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що дороги, які оновлюються за програмою "Велике будівництво", мають бути вітриною України.