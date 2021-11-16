Контррозвідка СБУ ліквідувала канал незаконного вивезення з України авіаційних комплектуючих військового призначення. ФОТОрепортаж
Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБ України, інформує Цензор.НЕТ.
Встановлено, що двоє мешканців Дніпропетровщини організували схему придбання на території України авіаційних агрегатів та комплектуючих до військової техніки з подальшим їх незаконним вивезенням до країн близького зарубіжжя для потреб військово-промислових підприємств та військових об’єктів цих країн.
За результатами вжитих заходів товари військового призначення (авіаційні насоси та контактори) було виявлено і вилучено на одному з митних постів Київської митниці.
У ході обшуків також вилучено понад 200 одиниць товарів до авіаційної техніки сумнівного походження (стартер-генератори, плунжерні насоси, клапани, спеціальні фільтри та інше пілотажно-навігаційне електронне обладнання для чутливих вузлів військових літаків), супровідні документи до них, печатки і штампи, бланки-паспорти на продукцію, матеріали листування фігурантів з іноземними замовниками, електронно-обчислювальна техніка, засоби зв’язку тощо.
Наразі у рамках відкритого слідчими СБУ кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення зловмисникам підозри у вчиненні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.
Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх обставин та учасників вчинення кримінального правопорушення.
Заходи із припинення протиправної діяльності здійснювались за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.