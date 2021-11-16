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Контррозвідка СБУ ліквідувала канал незаконного вивезення з України авіаційних комплектуючих військового призначення. ФОТОрепортаж

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Контррозвідка СБУ ліквідувала канал незаконного вивезення з України авіаційних комплектуючих військового призначення. ФОТОрепортаж
Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили функціонування каналу незаконного переправлення за кордон авіаційних комплектуючих військового призначення.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що двоє мешканців Дніпропетровщини організували схему придбання на території України авіаційних агрегатів та комплектуючих до військової техніки з подальшим їх незаконним вивезенням до країн близького зарубіжжя для потреб військово-промислових підприємств та військових об’єктів цих країн.

За результатами вжитих заходів товари військового призначення (авіаційні насоси та контактори) було виявлено і вилучено на одному з митних постів Київської митниці.

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У ході обшуків також вилучено понад 200 одиниць товарів до авіаційної техніки сумнівного походження (стартер-генератори, плунжерні насоси, клапани, спеціальні фільтри та інше пілотажно-навігаційне електронне обладнання для чутливих вузлів військових літаків), супровідні документи до них, печатки і штампи, бланки-паспорти на продукцію, матеріали листування фігурантів з іноземними замовниками, електронно-обчислювальна техніка, засоби зв’язку тощо.

Контррозвідка СБУ ліквідувала канал незаконного вивезення з України авіаційних комплектуючих військового призначення 01
Контррозвідка СБУ ліквідувала канал незаконного вивезення з України авіаційних комплектуючих військового призначення 02
Контррозвідка СБУ ліквідувала канал незаконного вивезення з України авіаційних комплектуючих військового призначення 03
Контррозвідка СБУ ліквідувала канал незаконного вивезення з України авіаційних комплектуючих військового призначення 04
Контррозвідка СБУ ліквідувала канал незаконного вивезення з України авіаційних комплектуючих військового призначення 05
Контррозвідка СБУ ліквідувала канал незаконного вивезення з України авіаційних комплектуючих військового призначення 06
Контррозвідка СБУ ліквідувала канал незаконного вивезення з України авіаційних комплектуючих військового призначення 07

Наразі у рамках відкритого слідчими СБУ кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення зловмисникам підозри у вчиненні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.

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Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх обставин та учасників вчинення кримінального правопорушення.

Заходи із припинення протиправної діяльності здійснювались за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Коли завозили в Україну клістрони, теж перекрили канал. Дивне СБУ.
  • NavigatorUR
    Если бы Вы знали.. сколько их сгнило под заборами!!! Хорошо что хоть какую то копейку получили за выкупленные))) А так бы и те сгнили... И никого это не волновало. А когда загремело..начали выть о проданных!! А чего не воем о брошенных и пришедших в нелётное состояние? Их то значительно больше пропало...
  • Старый зольдат
    ЗеДол..бы, обратите внимание, что при "барИге" Порохе в Украину, для нужд ВСУ, пусть и незаконно, но ВВОЗИЛИСЬ комплектующие и запчасти, а при вашем избраннике ваЗелине-членограе ВЫВОЗЯТЬСЯ за счёт ВСУ.
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