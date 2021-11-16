Запорізький спортсмен Хамза Касьяненко здобув золото на Чемпіонаті світу з джиу-джитсу. ФОТО

15 листопада запорізький спортсмен Хамза (Євген) Касьяненко здобув "золото" у категорії "Майстер 4" (120 кг) на Чемпіонаті світу з джиу-джитсу в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це стало відомо з результатів виступів, опублікованих на сайті турніру AJP World Pro. Журналісти Суспільного поспілкувалися з переможцем.

До чемпіонату запоріжець готувався рік. Каже, що на змаганнях є обмеження по вазі: "Максимум 120 кілограмів. Я за цей рік скинув 45 кілограмів, моя вага перед поїздкою була 110 кілограмів".

Хамза Касьяненко ділиться, що спортом почав займатися вже у дорослому віці, а тому ніхто, окрім тренерів, у його перемогу не вірив.

"Я вперто йшов цим шляхом, минулого року я виграв чемпіонат України від Ліги TMS у суперважкій вазі, а в цьому році став чемпіоном світу", — каже спортсмен.



Фото: сайт Суспільне

Загалом, участь у змаганнях взяли понад 2000 учасників з 55 країн світу. Від України в чемпіонаті змагались 120 спортсменів, з яких четверо — запоріжців.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 48-річний Ігор Євтушенко, який працює двірником у херсонській школі, виборов золоту медаль на чемпіонаті світу джіу-джитсу в Об’єднаних Арабських Еміратах.