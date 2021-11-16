Ветеранка Юлія Матвієнко повернулась до мирного життя і відкрила ферму. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про те, як жінка змінила життя на фронті на захоплення фермерською справою вона розповіла "Суспільному".
У 2015 році Юлія Матвієнко — мама двох дітей — пішла на війну. П’ять років прослужила у ЗСУ. А завагітнівши, повернулася до мирного життя. Після народження двійнят повернувся зі служби і її чоловік.
Зараз подружжя ветеранів виховує чотирьох дітей і займається фермерством. Своє господарство вони завели, щоб прогодувати родину, коли бракувало коштів, але згодом розширили справу.
"Оскільки є свій будинок, є подвір’я, спочатку почалось так просто. Потрібно, щоб курочки та крашанки були, щоб не ходити купувати. Потім, багато викидається там всього, давайте порося заведемо. А потім, а давайте і друге, бо йому сумно", — пригадує Юлія Матвієнко.
Згодом жінці вдалось придбати промисловий інкубатор. Спробувала його в дії й все вийшло. Перший раз вилупилось 1 000 курчат. Можливості та навичок утримувати усіх тоді ще бракувало, тож більшість пташенят жінка продала.
Першими покупцями її птахів були знайомі та посестри з війни. Вони ж запропонували їй взяти участь в благодійному освітньому проєкті, де навчали, як правильно організувати власну справу.
"Вони купляють обладнання, якщо я напишу бізнес-план і так далі. Я його написала. Взагалі-то, в мене вища економічна освіта, швиденько згадала як це робити. Написала, прорахувала. Купили мені клітки, це дало мені можливість виростити вже більше, там 250 бройлерів", — розповідає фермерка.
Разом із чоловіком Юлія вирощує качок, курей гусей, поросят та кіз, також реалізовують курчат, м'ясо та яйця. Сімейний бізнес розвивається, тож нещодавно ферма переїхала на нове місце.