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Будинок для літніх людей у Дніпрі, де загинули пенсіонерки, був нелегальним. ФОТО

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Заклад дія нелегально, його не було у реєстрі надавачів послуг.

Про це повідомила начальниця управління соцзахисту департаменту соціальної політики міської ради Дніпра Ірина Максименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

За її даними, заклад не внесений до реєстру установ, які надають соціальні послуги, тому міській владі нічого не було відомо про нього. Максименко зазначила, що у будинку було восьмеро людей з Дніпра. Зараз соцпрацівники телефонують родичам, пропонуючи або забрати літніх людей додому, або знайти інший заклад.

Заступник міського голови Едуард Підлубний запевнив, що цю ніч літні люди не ночуватимуть в цьому будинку.

"Зараз наші фахівці зідзвонюються з родичами цих людей, ми робимо все, аби їх забрали назад в родини, а тих, кого не зможуть, – ми людей все одно в тій будівлі не залишимо і знайдемо місце, де вони зможуть отримати ночівлю, притулок і затишок", – сказав він.

Нагадаємо, 16 листопада у Дніпрі в приватному будинку для осіб літнього віку загинули п’ятеро жінок віком від 75 до 89 років. Попередня причина – чадний газ, який виділився під час загоряння електропроводки.

Адміністраторку закладу затримали, справу відкрили за статтею про порушення протипожежної безпеки.

Будинок для літніх людей у Дніпрі, де загинули пенсіонерки, був нелегальним 01
Будинок для літніх людей у Дніпрі, де загинули пенсіонерки, був нелегальним 02

Будинок для літніх людей у Дніпрі, де загинули пенсіонерки, був нелегальним 03

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Топ коментарі

  • Andrew86
    И местный участковый, разумеется, ничего не знал. А те конверту с деньгами, которые он регулярно получал, были благодарностью, чтоб не видел. И так - во всей Украине.
  • Ан Мур
    так ще сабаков клявся, що "розбереться" з усіма такими нелегалами після подібної харківської трагедії рік тому! І бубочка ножками тоді тупотіло...
    І що? Нічого? Ну, як завжди у зеленої прислуги урода наркомана з головкою ЄрЗе
  • Олег Беляков 1ee72182
    что значит "запхали"? вы жили с больным с Альцгеймера или после инсульта?
    им нужен постоянный уход. И 6 тыс - немаленькие деньги.
    Женщине нужно было уволиться с работы чтобы ухаживать за матерью, которой нужен уход 24 часа в сутки?
    а жить ей на что? рядом с мамой лечь и помереть что ли?
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