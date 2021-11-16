Вранці гроші, увечері вакцинація. "Вовина тисяча" у ФОТОжабах
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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакциновані українці зможуть отримати 1000 грн, - Зеленський. ВIДЕО
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінфін про виплати "тисячі Зеленського" вакцинованим: "Очікуємо ухвалення законопроєкту №6297 з поправками до держбюджету-2021"
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