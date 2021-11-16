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Вранці гроші, увечері вакцинація. "Вовина тисяча" у ФОТОжабах

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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".

Вранці гроші, увечері вакцинація. Вовина тисяча у ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакциновані українці зможуть отримати 1000 грн, - Зеленський. ВIДЕО

Вранці гроші, увечері вакцинація. Вовина тисяча у ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виплата обіцяної Зеленським 1 тис. грн щепленим українцям здійснюватиметься із загального фонду держбюджету, - Шмигаль

Вранці гроші, увечері вакцинація. Вовина тисяча у ФОТОжабах 03

Вранці гроші, увечері вакцинація. Вовина тисяча у ФОТОжабах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Мінфін про виплати "тисячі Зеленського" вакцинованим: "Очікуємо ухвалення законопроєкту №6297 з поправками до держбюджету-2021" 

Вранці гроші, увечері вакцинація. Вовина тисяча у ФОТОжабах 05

Вранці гроші, увечері вакцинація. Вовина тисяча у ФОТОжабах 06

Вранці гроші, увечері вакцинація. Вовина тисяча у ФОТОжабах 07

Вранці гроші, увечері вакцинація. Вовина тисяча у ФОТОжабах 08

Вранці гроші, увечері вакцинація. Вовина тисяча у ФОТОжабах 09

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Топ коментарі

  • Ольга Никитина 2f7babc1
    Когда я думаю что он совсем e@нулся, происходит что-то, свидетельствуещее, что в прошлый раз было не совсем
  • Yevgeniy Lysenko 46fb06fc
  • Amber
    Знову піар , популізм та принизливе ставлення до людей , бо зелені потвори крадуть мілліардами , а лохам обіцяють тисячу , щоби сходили на 95- й квартал , офігеть можна 😡
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