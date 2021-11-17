Денісова зустрілася з матір’ю Саакашвілі. ФОТО

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова провела в Грузії зустріч з матір’ю експрезидента Гіулі Аласанією.

Про це Денісова повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Провела зустріч з матір’ю Міхеіла Саакашвілі Гіулі Аласанією. Обговорили стан здоров’я Міхеіла та умови його перебування в медзакладі в’язниці № 18. Поінформувала про заходи, які вживаються задля забезпечення захисту його прав та належного поводження", - написала вона.

Денісова зазначила, що скерувала заяви про порушення прав Саакашвілі до Верховного комісара ООН з прав людини, голови ОБСЄ, комісара Ради Європи з прав людини, комітету ООН з питань запобігання катуванням, комітету Ради Європи з питань запобігання катуванням, 9 представництв міжнародних правозахисних організацій, 78 дипломатичних представництв іноземних держав.

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"Висловила сподівання, що привернення уваги міжнародної спільноти до порушення прав Міхеіла дозволить забезпечити його права на життя, безпеку, належну медичну допомогу і справедливий суд", - додала вона.

Нагадаємо, раніше влада Грузії не дала Денісовій відвідати Саакашвілі. Грузинські можновладці твердять, що буцімто не зобов’язані пускати українського омбудсмана до в’язня.