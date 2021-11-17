Бригаду швидкого реагування Нацгвардії перекинули на західний кордон. ФОТОрепортаж
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Підрозділи швидкого реагування Нацгвардії вирушили на західні кордони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Бригади швидкого реагування Національної гвардії України в фейсбуку.
"Безпека кордону об'єднує нас у єдиний кулак! Наші підрозділи вирушили на захід, щоб захистити рубежі нашої держави. На цю хвилину ситуація контрольована, працюємо разом із прикордонниками і зробимо все, щоб українські кордони залишалися недоторканими", - говориться в повідомленні.