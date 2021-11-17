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Бригаду швидкого реагування Нацгвардії перекинули на західний кордон. ФОТОрепортаж

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Підрозділи швидкого реагування Нацгвардії вирушили на західні кордони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Бригади швидкого реагування Національної гвардії України в фейсбуку.

"Безпека кордону об'єднує нас у єдиний кулак! Наші підрозділи вирушили на захід, щоб захистити рубежі нашої держави. На цю хвилину ситуація контрольована, працюємо разом із прикордонниками і зробимо все, щоб українські кордони залишалися недоторканими", - говориться в повідомленні.

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Бригаду швидкого реагування Нацгвардії перекинули на західний кордон 01
Бригаду швидкого реагування Нацгвардії перекинули на західний кордон 02
Бригаду швидкого реагування Нацгвардії перекинули на західний кордон 03

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Топ коментарі

  • Дмитрий Гайдарченко
    Тебя не спросили, на данный момент то что мигранты попрут к нам почти 100%, а вот на востоке ВСУ стоят.
  • Vitia Ma
    В то время как основная угроза нарастает на восточной границе бригаду перекидывают на западную границу. Это тянет на осознанную государственную измену!
  • Vitia Ma
    У нас на западной границе есть мигранты?
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