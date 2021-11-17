Викриті двоє колишніх правоохоронців, які щомісяця "заробляли" до $30 тис., торгуючи оптовими партіями наркотиків на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.
За інформацією СБУ, зловмисники збували наркотичні засоби на території Київського регіону упродовж кількох років, у тому числі перебуваючи на посадах у правоохоронному органі, який протидіє наркозлочинності.
"Після звільнення у 2020 році вони "зосередилися" на оптовому збуті кокаїну та метадону. Щомісяця "заробляли до $30 тис. "Клієнтів" знаходили через особисті контакти у кримінальному світі. Розрахунки здійснювали у готівці під час передачі "товару", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці затримали зловмисників у порядку ст. 208 КПК України одразу після збуту ними чергової партії наркотичних речовин.
Під час обшуків за адресами мешкання наркоділків правоохоронці виявили:
- наркотичні речовини та ваги для їх зважування;
- мобільні телефони та сім-картки з доказами протиправної діяльності;
- спеціальні технічні засоби для стеження за пересуванням автомобілів та несанкціонованого проникнення в них;
- підроблені службові посвідчення;
- вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.
"Наразі одному із затриманих оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозр іншим, причетним до схеми особам", - резюмували в СБУ.