22-річній московській блогерці Вотінцевій заборонили в'їзд до України: Незаконно відвідувала окупований Крим. ВІДЕО+ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Зазначається, що їй заборонили в’їзд та виписали штраф.
Іноземка прилетіла в Україну рейсом з Варшави. Під час проведення додаткових контрольних заходів, які застосовуються до громадян країн міграційного ризику, в тому числі РФ, з’ясувалося, що мандрівниця - є порушницею українського законодавства.
Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що у серпні-вересні цього року 22-річна москвичка, яка є тік-ток блогеркою, незаконно відвідала Крим. На територію тимчасово окупованого півострову вона в’їжджала автомобілем через незаконно збудований міст через Керченську протоку.
За порушення українського законодавства прикордонники оформили відносно росіянки адмінпротокол. Також блогерці заборонили в’їзд в Україну на 3 роки та попередили, що якщо протягом цього часу намагатиметься потрапити на територію нашої країни, термін заборони буде збільшено до 10 років.
З України росіянка має вилетіти найближчим зворотним рейсом.
Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, це Альона Вотінцева.