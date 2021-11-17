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До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

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Українським воїнам на Донбасі необхідні квадрокоптери. Оскільки присутність військ РФ збільшується.

Про це повідомила волонтер Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"На фронті серйозне загострення, у нас є загиблі та поранені. Ворог цілодобово обстрілює наші позиції. Потрібна допомога на фронт і знову потрібні дуже важливі для розвідки квадрокоптери. У мене зараз три замовлення від різних підрозділів розвідки. Зараз усі бачать, як з різних боків до українських кордонів стягуються російські війська. Ворожі безпілотники скидають на наші позиції міни та гранати. Я прошу допомогти з покупкою квадрокоптерів", - йдеться в повідомленні.

"Зараз у мене є 700 євро, це 21 тис. грн, кожен квадрокоптер в Аутел коштує 56 тис., хто як може 50,100, 200 грн, хто може менше або більше, кожна копійка величезна допомога. У листопаді я вже відправила на фронт квадрокоптер Мавік 41 тис., купила 4 планшети 38 тис., купила зварювальний апарат для зв'язку 23 тис., відправила багато ліків. Допомагаємо, розслаблятися точно не можна", - додала Юсупова.

Картки для допомоги 5375 4115 0267 5353 

5375 4141 2065 9130 (Монобанк).

Військовий, який перебуває на передовій, повідомив Цензор.НЕТ, що його підрозділ має лише один квадрокоптер. Тому воїн звертається з допомогою до волонтерів.

До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 01
До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 02
До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 03
До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 04

Також читайте: Волонтери збирають кошти на безпілотники для трьох підрозділів на передовій. ФОТОрепортаж

До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 05
До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 06
До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 07
До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 08
До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 09
До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 10
До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 11
До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 12
До кордонів стягуються російські війська, необхідно придбати квадрокоптери для українських воїнів, - волонтерка Юсупова 13

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Волонтерам-респект,та є питання-а наХіба Україні таке міністерство оборони?...
  • Ksenia VB
    От людина займається забезпеченням війська в умовах агресії.
    А що наш гарант- сміхйочник ?
    Надірвав глотку на футболі ?
  • Green sheet
    Зачем вам квадрокоптеры? Лучше отдайте Ахметову 30 лярдов на очень полезные для Украины *зельоные тарифы*
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