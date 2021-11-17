Українські миротворці посадили гелікоптер на кратер діючого вулкана в Конго. ФОТОрепортаж

Відповідно до завдань Місії ООН вони доставили туди науковців-вулканологів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Миротворці 18-го окремого вертолітного загону United Nations Mission in the DR Congo - Monusco забезпечили роботу вулканологів на поверхні одного з найбільш активних вулканів Африки - Ньямлагіра", - йдеться у повідомленні.

Учені досліджують вулкан, щоб спрогнозувати майбутні виверження та вчасно повідомити про них мешканців найближчого міста Гома, в якому живуть близько 2 млн людей. Виверження сусіднього вулкана в травні забрало життя щонайменше 32 людей.

Читайте: Українські миротворці візьмуть участь у місії ООН у Боснії і Герцеговині, - Данілов

"Особливістю таких завдань є виконання польотів на досить великих висотах. Наприклад, висота Ньїрангонго сягає 3470 метрів, а Ньямлагіра 3058 метрів, що значно ускладнює техніку пілотування вертольоту. Але весь наш льотний склад має необхідні навички для виконання таких завдань, тому це не є для нас проблемою", - зазначив командир 18-го окремого вертолітного загону полковник Євген Вакуленко.





















