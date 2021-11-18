Четверо дітей дошкільного віку загинули внаслідок пожежі у житловому будинку на Хмельниччині, - ДСНС. ФОТОрепортаж
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У с. Медисівка (Хмельницька обл.) внаслідок пожежі у житловому будинку загинуло четверо дітей дошкільного віку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"17 листопада 20 год. 33 хв. у с. Медисівка Хмельницького району у приватному одноповерховому житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинули 4 дитини (2015-2021 р.н.). Пожежу ліквідовано населенням до прибуття підрозділів ДСНС", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 м2. Від ДСНС залучалося 5 осіб та 1 одиниця техніки.