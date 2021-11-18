16 листопада війська РФ обстрілювали Муратове на Луганщині, застосовуючи 152-мм артилерію. Пошкоджено житловий будинок, - СЦКК. ФОТОрепортаж
Про це зазначає українська сторона СЦКК, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Так, зазначається, що 16 листопада у період з 15:15 до 15:40 збройні формування РФ обстріляли населений пункт Муратове Луганської області із застосуванням ствольної артилерії калібру 152 мм.
"Вогонь вівся з напрямку населеного пункту Петровеньки. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, господарські споруди та прилегла територія за адресами: с. Муратове, вул. Молодіжна, 2а та вул. Молодіжна, 2/2", - зазначається в повідомленні.
"Дані факти були встановлені та задокументовані спостережною групою української сторони СЦКК. Матеріали передані до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Також за даним фактом, з метою внесення відповідних відомостей до ЄРДР і початку досудового слідства за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 438 КК України (Порушення законів і звичаїв війни), матеріали передано Луганській обласній прокуратурі", - йдеться в повідомленні.
Українська сторона СЦКК підкреслює, що даний факт є черговим грубим порушенням збройними формуваннями РФ Мінських домовленостей та режиму повного і всеосяжного припинення вогню. А також свідчить про повну зневагу окупантів до життя та здоров’я мирного населення.