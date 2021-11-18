"Руки геть від України": У Празі провели акцію протесту з "голими Путіним та Лукашенком". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На одній із центральних площ Праги учасники групи "Капутін" провели акцію протесту проти диктаторських режимів Путіна та Лукашенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

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На святкуванні Дня боротьби за свободу і демократію учасники акції поставили на площі "золотий" унітаз, на який посадили заздалегідь зроблені ляльки, схожі на Путіна та Лукашенка. Активісти також розгорнули плакат із написом "Руки геть від України".

"32 роки тому відбулася Оксамитова революція, яка звільнила нас від окупації Радянським Союзом. Це була перемога демократії і права вільно висловлюватися. Цією акцією ми хочемо вчергове звернути увагу та нагадати про сучасних диктаторів – Путіна та Лукашенка, які своїми діями в Україні та решті Європи залякують демократичний світ. Ми хочемо попередити чехів і решту світу про загрози, які несе гібридна війна цих двох режимів", – ​розповів Радіо Свобода організатор акції та засновник активістської групи "Капутін" Отакар Ван Гемунд.

Учасники протесту провели перформанс біля однієї зі сцен, з яких проголошували здобутки чеської демократії за часів незалежності. Ляльки "Путіна" та "Лукашенка" багатьох чехів та туристів – з ними робили численні фото.

День боротьби за свободу і демократію приурочений до репресій студентства нацистами у 1939 році та розгону студентської демонстрації на початку Оксамитової революції 1989 року.

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