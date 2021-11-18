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Близько сотні мігрантів вночі штурмували польський кордон на чолі з білоруськими силовиками. ВІДЕО+ФОТО

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Сьогодні вночі група мігрантів на чолі з білоруськими силовиками намагалася перетнути польський кордон поблизу міста Дубичі Церковні. Польським солдатам вдалося затримати близько 100 нелегалів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міноборони Польщі в Twitter.

"Сьогодні вночі сталася підтримувана білорусами спроба нелегального перетину кордону у Дубичі Церковні. Групу з близько 100 мігрантів затримано польськими службами", - йдеться в повідомленні.

За інформацією польського Міноборони, білоруські силовики спочатку провели розвідку на кордоні, та, ймовірно, зламали частину паркану, аби мігранти змогли прорватися через рубіж.

Вказано, що для того, аби відвернути увагу прикордонників, білоруські силовики змусили мігрантів кидати каміння у польських солдатів.

В Міноборони Польщі повідомили, що процесом "керували солдати білоруського спецназу".

Близько сотні мігрантів вночі штурмували польський кордон на чолі з білоруськими силовиками 01

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Топ коментарі

  • Система Станиславского
    Конечно. Даже салом накормили перед расстрелом.
  • Антон Чигур
    Поламайте им ноги, чтоб больше не бегали через границу!!
  • Дмитрий Капитун
    Тепер всіх депортувати, але перед тим відправити на роботу на свиноферму, щоб відпрацювали витрати на депортацію та збитки у вигляді пошкодженого паркану.
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