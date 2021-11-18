СБУ припинила діяльність конвертцентру на Полтавщині, через який "відмили" щонайменше 500 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність конвертаційного центру на Полтавщині. Через нього було виведено "у тінь" щонайменше пів мільярда гривень з початку 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що організатори "конверту", мешканці Полтави, колишні працівники податкової. Вони допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків та конвертували гроші у готівку через проведення фіктивних фінансово-господарських операцій.

За матеріалами слідства, конвертаційний центр "обслуговував" компанії аграрної, нафто-газової, хімічної та автотранспортної галузей. Зловмисники, використовуючи низку підконтрольних фіктивних фірм, укладали з підприємствами договори купівлі-продажу щодо виконання певних робіт та послуг, які фактично не надавалися та не виконувались.

Правоохоронці викрили одного з учасників схеми "на гарячому" під час передачі замовнику виведеної "у тінь" готівки – 1,5 млн грн.

У межах кримінального провадження було проведено одночасно 18 обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів та банківських установах, де вилучено:

готівку (понад 353 тис. доларів США, 54 тис. євро та 1,7 млн грн);

660 грамів золота у монетах та злитках;

печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Заходи проводило УСБУ в Полтавській області за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Конвертцентр, який "відмивав" майже 10 років гроші, блокували в Одесі, - СБУ. ФОТО



Фото: сайт СБУ