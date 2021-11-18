Агента російських спецслужб затримали на Харківщині, чоловік збирав дані про активістів та військові об’єкти, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Агент російської спецслужби під прикриттям посадовця міськради збирав розвідувальну інформацію про військові об’єкти на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр СБУ

Слідство встановило, що завідувач сектору цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами однієї з міськрад Харківщини був завербований псевдочиновником так званої "ДНР".

За інформацією контррозвідки СБУ, зловмисник отримав від куратора завдання збирати розвідувальну інформацію про військові об'єкти регіону, особовий склад української спецслужби та підрозділи Збройних сил України, а також про місцевих патріотично налаштованих активістів. Насамперед "замовників" цікавили маршрути переміщення колон з військовою технікою, види озброєнь українських військових.

Встановлено, що інформатор входив до агентурного апарату одного з так званих "депутатів Народної ради ДНР 2 скликання". За кураторством ФСБ РФ вони здійснювали збір розвідувальної інформації, яку "замовники" використовували для проведення пропагандистських інформаційних кампаній з метою розхитування ситуації в Україні.

Наразі зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Також читайте: Керівнику однієї з шахт "Волиньвугілля" повідомлено про підозру у фінансуванні терористів "ЛНР", - контррозвідка СБУ



