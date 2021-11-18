Поліція спростовує перетин українського кордону мігрантами з Білорусі. ФОТОрепортаж

Поліція Київської області спростовує інформацію щодо перетину державного кордону нелегальними мігрантами.

Про це правоохоронці повідомили у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські Вишгородщини виявили публікацію про те, що у зоні відчуження затримали групу нелегальних мігрантів, які перетнули кордон з території Білорусі.

"Дана інформація не відповідає дійсності. Жодних затримань мігрантів, які потрапили до Чорнобильської зони не було.

Шановні громадяни, будьте свідомими та не розповсюджуйте неправдиві новини", - йдеться в повідомленні.

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