Поліція спростовує перетин українського кордону мігрантами з Білорусі. ФОТОрепортаж
7 95824
Поліція Київської області спростовує інформацію щодо перетину державного кордону нелегальними мігрантами.
Про це правоохоронці повідомили у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські Вишгородщини виявили публікацію про те, що у зоні відчуження затримали групу нелегальних мігрантів, які перетнули кордон з території Білорусі.
"Дана інформація не відповідає дійсності. Жодних затримань мігрантів, які потрапили до Чорнобильської зони не було.
Шановні громадяни, будьте свідомими та не розповсюджуйте неправдиві новини", - йдеться в повідомленні.