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Нардепи посперечалися в Раді через спецпроцедуру для законопроєкту про місцеві держадміністрації: парламент пішов на перерву. ВІДЕО+ФОТО

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У Верховній Раді сталася суперечка.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук хотів надати слово ініціатору розгляду за спецпроцедурою законопроєкту про місцеві державні адміністрації нардепу "СН" Віталію Безгіну.

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Представники опозиції почали обурюватися з цього приводу і підходити до президії Верховної Ради.

Кілька хвилин нардеп "Батьківщини" Сергій Власенко емоційно щось пояснював спікеру Стефанчуку, поруч стояли представники "ЄС" і "СН".

Нардепи посперечалися в Раді через спецпроцедуру для законопроєкту про місцеві держадміністрації: парламент пішов на перерву 01

Фото: Цензор.НЕТ

В результаті, голова Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву в роботі Верховної Ради на 15 хв для проведення консультацій.

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