У Павлограді відремонтували найдовшу вулицю, що є складовою "Дороги Єдності", - ОДА. ФОТОрепортаж

У Павлограді на Дніпропетровщині добігає кінця ремонт вул. Дніпровської, що є складовою "Дороги Єдності" М-30. На сьогодні вже виконали 95% всіх робіт.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Найдовшу вулицю міста протяжністю 12,5 км відновлюють у рамках президентської програми "Велике будівництво".

"На Дніпропетровщині втілюють масштабні дорожні проєкти. Будують нову трасу на Київ та дві об’їзні Дніпра. На фініші - ремонт Павлоградської траси, що є складовою "Дороги Єдності" М-30", - зазначив перший заступник голови ОДА Володимир Орлов.

Зазначається, що дорожні працівники вже завершили влаштуання асфальту па проїжджій частині вулиці. Триває нанесення розмітки, оновлення тротуарів та ремонт мосту через річку Вовча, там наносять гідроізоляцію.

Вулиця Дніпровська - центральна у Павлограді. Вона перетинається з півсотнею інших автошляхів у місті. За словами місцевих жителів, ремонту дорога не бачила давно, вона була розбита вщент.

"Це головна артерія міста. Та 70% транспорту, що нею рухається, – транзитний. Власними силами місто не змогло б відремонтувати цю вулицю, тому звернулися до голови ОДА та до Офісу Президента. І нас почули", – сказав міський голова Павлограда Анатолій Вершина.

У рамках проєкту тут також планують осучаснити зупинки громадського транспорту та встановити нове освітлення.

Нагадаємо, в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" з 2019 року і до кінця 2021-го планують оновити 13 тис. км доріг по всій Україні. А в планах до кінця 2024 року – зробити 24 тис. км.

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