Новини Фото

Бізнесмен під Києвом підстрелив грабіжника, який вдерся до його будинку. За кривавими слідами знайшли схованку зловмисника на дереві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

25 346209
Господар поранив одного з нападників з травматичного пістолета. Було оголошено поліцейську спецоперацію, долучилися кінологи, і зловмисника змогла вислідити за кривавим слідом поліцейська вівчарка.

Про це розповів у фейсбуці голова поліції Київщини Андрій Нєбитов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Грабіжники у балаклавах вдерлися до маєтку на Крюківщині о 4:20 ранку. Вони вклали господиню та її доньку на підлогу й вимагали у жінок готівку й коштовності.

"Втім, на підозрілий шум зреагував голова родини, вийшов із травматичним пістолетом та відкрив стрільбу по нападникам. Розбійники в паніці кинулись тікати, хто у двері, хто у вікно. Господар одразу викликав поліцію, було введено спеціальну поліцейську операцію", - написав Нєбитов.

Одного з нападників господар поранив, і поліцейська вівчарка взяла слід. Пес привів правоохоронців до дуба, на якому сховався один із розбійників.

Дивіться: Поліцейські Київщини затримали озброєних рецидивістів з РФ, які викрали у громадян 420 тис. доларів, 250 тис. євро та 300 тис. грн. ВIДЕО

"Втікач з простреленою ногою виявився вихідцем із Туреччини. Під час нападу він "зловив" аж три кулі. Через кілька годин на орендованій квартирі поліція затримала і його поплічника з Казахстану. Нині обох перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів", - зазначив Нєбитов.

Бізнесмен під Києвом підстрелив грабіжника, який вдерся до його будинку. За кривавими слідами знайшли схованку зловмисника на дереві 01
Бізнесмен під Києвом підстрелив грабіжника, який вдерся до його будинку. За кривавими слідами знайшли схованку зловмисника на дереві 02
Бізнесмен під Києвом підстрелив грабіжника, який вдерся до його будинку. За кривавими слідами знайшли схованку зловмисника на дереві 03
Бізнесмен під Києвом підстрелив грабіжника, який вдерся до його будинку. За кривавими слідами знайшли схованку зловмисника на дереві 04

Топ коментарі

  • Наглая Морда
    Красава, каждый уважающий себя человек обязан защищать себя, свое имущество и свою семью.
  • Ziu Zou
    Яка собачка гарнюня і помічниця людям
  • Иннокентий beer
    Не кажи дурниць Абсолютно правомірне застосування зброї.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини