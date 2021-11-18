У Раді загорівся пульт для голосування, парламент пішов на перерву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час позачергового засідання Верховної Ради в сесійній залі задимівся пульт для голосування.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

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Коли спікер парламенту Руслан Стефанчук побачив дим, то оголосив перерву в роботі Ради.

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Пульт почав диміти у когось зі "слуг народу". Нардеп Єгор Чернєв ("СН") почав гасити його вогнегасником.

Після цього до сесійної зали зайшли представники ДСНС.

У кулуарах Верховної Ради стоїть запах диму.

Через 15 хвилин Рада продовжила роботу.



















