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Один з командирів військової частини планував передати РФ секретні дані щодо ракетних арсеналів України, - контррозвідка СБУ. ФОТО

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Один з командирів військової частини планував передати РФ секретні дані щодо ракетних арсеналів України, - контррозвідка СБУ. ФОТО
Один з командирів військової частини західного регіону приховано збирав секретні дані щодо арсеналів ракетного озброєння на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  з посиланням на пресслужбу СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання військовослужбовця, вилучено ноутбук та флешносій, на яких він незаконно накопичував матеріали держтаємниці.

"Серед виявлених відомостей – закрита інформація щодо більше десятка баз зберігання ракет і боєприпасів Збройних Сил України, секретні дані щодо схем дислокації та організаційно-штатної структури арсеналів озброєння, а також укомплектованості відповідних підрозділів особовим складом і технікою", - йдеться в повідомленні.

Наразі перевіряється причетність зловмисника до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ проти державної безпеки нашої країни.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 422 (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу.

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Один з командирів військової частини планував передати РФ секретні дані щодо ракетних арсеналів України, - контррозвідка СБУ 01

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Топ коментарі

  • Iscatel Iscatel 232de754
    Дайте вгадаю. Суд призначить обмеження волі на 2 роки з відсрочкою покарання на рік.
  • Arkady Korshun
    брехня от мусоров для прикрытия выхода ВАГНЕРГЕЙТА
    зеленский слил операцию лукашенку, теперь
    подоляк и прочие отбросы придумыаают
    страшные сказки для лохов
    ЗЕЛЕНСКИЙ - БРЕХЛО
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