Нову 40-кілометрову бетонну дорогу до портів будують на Миколаївщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Миколаївській області будують нову 40-кілометрову дорогу, яка веде до портів Корабельного району Миколаєва. Для обласного центру це буде об'їзна дорога. Її роблять повністю бетонною.

Про це повідомляє сайт Миколаївської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом з депутатами міської ради відвідали будівництво. Побачене вражає. Об’їзна дорога знизить потік вантажного транспорту в місті та збільшить транспортні можливості регіону, а отже – і перевалку вантажів у портах", - розповів заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Ігор Кузьмін.

Бетон підвищених характеристик міцності для нової об'їзної дороги виробляється в безпосередній близькості від самої траси. За проєктом, із 40 км загальної протяжності 2 км пройдуть безпосередньо через Миколаїв.

Роботи виконуються в рамках президентської програми "Велике будівництво".

Цього року, в залежності від погодних умов, підрядник розраховує завершити укладання бетону на ділянці завдовжки 11 км. Наступного року роботи зі спорудження об'їзної продовжаться.

Нагадаємо, з початку реалізації програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже було відремонтовано та збудовано 13 000 км доріг. До кінця 2024 року протяжність відновлених доріг має скласти 24 000 км.

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