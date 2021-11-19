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Нову 40-кілометрову бетонну дорогу до портів будують на Миколаївщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

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У Миколаївській області будують нову 40-кілометрову дорогу, яка веде до портів Корабельного району Миколаєва. Для обласного центру це буде об'їзна дорога. Її роблять повністю бетонною.

Про це повідомляє сайт Миколаївської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом з депутатами міської ради відвідали будівництво. Побачене вражає. Об’їзна дорога знизить потік вантажного транспорту в місті та збільшить транспортні можливості регіону, а отже – і перевалку вантажів у портах", - розповів заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Ігор Кузьмін.

Бетон підвищених характеристик міцності для нової об'їзної дороги виробляється в безпосередній близькості від самої траси. За проєктом, із 40 км загальної протяжності 2 км пройдуть безпосередньо через Миколаїв.

Роботи виконуються в рамках президентської програми "Велике будівництво".

Цього року, в залежності від погодних умов, підрядник розраховує завершити укладання бетону на ділянці завдовжки 11 км. Наступного року роботи зі спорудження об'їзної продовжаться.

Нагадаємо, з початку реалізації програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже було відремонтовано та збудовано 13 000 км доріг. До кінця 2024 року протяжність відновлених доріг має скласти 24 000 км.

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Нову 40-кілометрову бетонну дорогу до портів будують на Миколаївщині, - ОДА 01
Нову 40-кілометрову бетонну дорогу до портів будують на Миколаївщині, - ОДА 02
Нову 40-кілометрову бетонну дорогу до портів будують на Миколаївщині, - ОДА 03

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Топ коментарі

  • Дмитрий Гавр
    Не обманюйте себе. Попередні будували. Ще і дешевше в рази. Але особливо не піарились. Мало того будували за гроші, які були на це. А ці будують дорого і за кредитні кошти. Які фіг знає як повертати, бо економіка у сраці... І "живі" гроші в нашу країну з узурпованою владою олігархата ніхто вкладати не буде.
  • Yuriy Smith
    да, а волонтеры как собирали бабло на квадрики и кофе, так и собирают.
    дай мне 10 млн. евро - я тебе тоже построю школу или там отделаю дорогу. строюны блин.
  • Дмитрий Ч
    Строительство дорог может длиться пару лет и ныняшная власть, из открытых ими новых дорог приписывает себе, добрую половину дорог построенную попередниками, а при них лишь законченную.... Примеры: трасса Киев-Одесса 25 километров - эта дорога начала строиться белорусами в 2018-2019 годах и просто достроена была в 2020 году; Львов-Пустомыты-Меденичи 45 километров дороги, из них 39 километров было построено в 2017-2019 годах, а 5 километров было построено в 2020......
    В том же Николаеве: бетонка (трасса Николаев-Крапивницкий) решение строить ее было приято в 2017, в 2018 заключены контракты и выделены деньги, в 2019 в ноябре залит бетоном первый участок! Или вы считаете, что это заслуга Зеленского раз начали строить при нем???? Открою вам тайну: Он даже не знал, что строится эта трасса, на тот момент, он был занят другим "очень нужным делом" - монобольшинством!!!!
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