Порошенко зустрівся з керівництвом Світового Конгресу Українців: Обговорили посилення санкцій проти РФ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу політсили.
Співрозмовники домовилися спільно працювати з метою посилення міжнародного санкційного фронту відсічі агресору.
Сторони повідомили про спільний підхід щодо важливості зупинення Північного потоку-2 та зазначили що він є знаряддям гібридної агресії Москви проти України та Обʼєднаної Європи загалом.
Учасники зустрічі обговорили впровадження реформ в Україні, зокрема верховенства права, незалежного правосуддя, корпоративного управління тощо. Окремо було наголошено на необхідності ефективної боротьби з корупцією в Україні та на недопущенні використання практики вибіркового правосуддя.
Під час розмови сторони звернули увагу на необхідності належного гарантування та забезпечення свободи слова і засобів масової інформації в Україні, а також домовились про подальшу кооординацію дій для зміцнення стійкості України в протидії сучасним викликам і загрозам.