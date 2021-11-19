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Порошенко зустрівся з керівництвом Світового Конгресу Українців: Обговорили посилення санкцій проти РФ. ФОТОрепортаж

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П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з президентом Світового Конґресу Українців Павлом Гродом та керівництвом української громади Канади, зокрема Конгресу Українців Канади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу політсили.

Співрозмовники домовилися спільно працювати з метою посилення міжнародного санкційного фронту відсічі агресору.

Сторони повідомили про спільний підхід щодо важливості зупинення Північного потоку-2 та зазначили що він є знаряддям гібридної агресії Москви проти України та Обʼєднаної Європи загалом.

Учасники зустрічі обговорили впровадження реформ в Україні, зокрема верховенства права, незалежного правосуддя, корпоративного управління тощо. Окремо було наголошено на необхідності ефективної боротьби з корупцією в Україні та на недопущенні використання практики вибіркового правосуддя.

Під час розмови сторони звернули увагу на необхідності належного гарантування та забезпечення свободи слова і засобів масової інформації в Україні, а також домовились про подальшу кооординацію дій для зміцнення стійкості України в протидії сучасним викликам і загрозам.

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Порошенко зустрівся з керівництвом Світового Конгресу Українців: Обговорили посилення санкцій проти РФ 01
Порошенко зустрівся з керівництвом Світового Конгресу Українців: Обговорили посилення санкцій проти РФ 02
Порошенко зустрівся з керівництвом Світового Конгресу Українців: Обговорили посилення санкцій проти РФ 03
Порошенко зустрівся з керівництвом Світового Конгресу Українців: Обговорили посилення санкцій проти РФ 04
Порошенко зустрівся з керівництвом Світового Конгресу Українців: Обговорили посилення санкцій проти РФ 05
Порошенко зустрівся з керівництвом Світового Конгресу Українців: Обговорили посилення санкцій проти РФ 06

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Кто-то в этой стране должен же исполнять обязанности президента, пока Бенино чмо бабки по карманам тырит. И если люди приглашают именно президентаПороха, то они просто понимают реалии сегодняшнего дня.
  • Kamate Kaora
    Зебіл, про "Вагнергейт", тарифи, корупцію, кумовство, брехню, ціни на продукти та руйнування енергетики і економіки не хочеш поговорити?
  • 18c49ed2
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