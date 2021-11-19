Ремонт 5-км відрізка траси у напрямку Кам'янець-Подільської фортеці завершується на Хмельниччині. ФОТО

У Хмельницькій області завершується капітальний ремонт 5-кілометрового відрізка дороги у селі Ладиги колишнього Старокостянстинівського району.

Про це Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Трасу Н-03 Житомир – Чернівці почали ремонтувати минулого року за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Велика частина робіт зараз припадає саме на Хмельницьку область.

"2020 року відремонтували близько 60 км автодороги Н-03 в напрямку від Хмельницького до Кам'янця-Подільського. Цього року ремонтуємо 14 ділянок автошляху Н-03 на Хмельниччині, від м. Хмельницького до кордону із Житомирською областю та від м. Кам'янця-Подільського до кордону з Чернівецькою областю На 4-х ділянках уже завершено всі основні роботи, на інших роботи - роботи на різних стадіях виконання", - інформують у Хмельницькому автодорі.

Важливість маршруту для регіону полягає у тому, що він є основною дорожньою артерією між Хмельницькою і Житомирською областями на північному заході (початок а/д Н-03), та Хмельницькою і Чернівецькою областями на півдні (кінець а/д Н-03). Автодорога веде до відомих історичних пам’яток – Старокостянтинівської та Кам’янець-Подільської фортець

Нагадаємо, у ході "Великого будівництва" Володимира Зеленського за підсумками 2019-2021 років в Україні буде відновлено вже 13 000 км доріг державного значення. Усі 24 000 км планується відремонтувати до кінця 2024 року.

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