Контррозвідка СБУ затримала на Луганщині бойовика "МДБ ЛНР", який брав участь у захоплені Луганського аеропорту. ФОТОрепортаж

Контррозвідники СБУ затримали на Луганщині колишнього бойовика так званого "МДБ ЛНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр СБУ.

"За наявними даними, мешканець Луганська на початковому етапі російської агресії обіймав посаду командира бойової тактичної групи в "окремій бригаді спецпризначення "Одеса" так званого "МДБ ЛНР" і брав особисту участь у збройному супротиві силам АТО/ООС.

Очолюваний ним підрозділ сприяв діяльності проросійських бойовиків при штурмі Луганського аеропорту, захопленні приміщень банківських установ та помешкань місцевих жителів. Представник т.зв. "МДБ" координував пошук і затримання українських патріотів на тимчасово окупованій території області, взаємодію угрупувань місцевих бойовиків з російськими кураторами", - йдеться у повідомленні.

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Через конфлікт з іншими ватажками бойовиків зловмисник залишив їхні лави і тривалий час переховувався на території РФ.

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Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Суд обрав найманцю РФ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.