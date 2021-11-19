Вчорашня поява "туристів" на Чернігівщині свідчить про намагання прощупати рівень захищеності наших кордонів, - Клименко. ФОТОрепортаж

На кордоні з Республікою Білорусь поки що руху мігрантів не зафіксовано.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Житомирщина. В цій області понад 250 км державного кордону з Республікою Білорусь. Тут працюють посилені спільні патрулі поліцейських та прикордонників, щоб цілодобово відслідковувати ситуацію. Поки що руху мігрантів не зафіксовано. Однак вчорашня поява "туристів" на Чернігівщині свідчить про те, що вже намагаються прощупати рівень захищеності наших кордонів", - розповів він.

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"Допомогти правоохоронцям можуть і місцеві мешканці. Якщо в населених пунктах з’являються незнайомці, краще відразу повідомити про це поліцію. Ми перевіримо, хто вони і з якою метою прибули. І сподіваюся, що серед місцевих не виявиться тих, хто захоче зрадити інтересам населення і держави, організовуючи нелегальні переходи через кордон. Нагадую про персональну кримінальну відповідальність в такому разі. Ми чітко відслідковуємо такі речі. Бо жодні гроші не вартують безпеки громадян", - додав Клименко.







