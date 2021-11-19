Грузія відмовила у в'їзді та депортує українського волонтера Кашчука: "Совок" у цій країні, схоже, повністю відродився". ФОТО

Грузія відмовила у в'їзді та депортує українського волонтера Павла Кашчука, який прилетів до країни на відпочинок. Також депортують і його кума, який прилетів разом з волонтером.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку повідомив сам Кашчук, передає Цензор.НЕТ.

"Депортація... Бувай Саквартелло (або Грузія)! Напевно не назавжди… хоча бажання повертатися немає… Довгоочікуваний відпочинок закінчився надто швидко ще в аеропорту. Летимо додому, дякую, що хоч не в Ростов (від душі). "Совок" у цій країні, на жаль, не був переможений і схоже повністю відродився. Русскій мір на черзі, генацвале! Шкода вас, браття! Після прильоту розповім подробиці, документи про відмову в'їзду разом із паспортом повернуть у Києві. Може хоч там причину вказали… Кума Andre Dzyndra шкода. Його схоже що за компанію. Летів на 3 ночі відпочити - готелі, квитки назад, автомобіль у прокаті", - розповів Кашчук.

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