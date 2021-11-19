Збудовану ще до Другої світової трасу М-14 відремонтували біля Бердянська. ФОТОрепортаж
Про це повідомила у Facebook Служба автомобільних доріг у Запорізькій області, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що траса була збудована ще до Другої світової війни.
М-14 востаннє капітально ремонтувалася у 1950-1970-х роках. З того часу проводилися лише ямкові ремонти.
На сьогодні у межах "Великого будівництва" на 24-кілометровій ділянці дороги вже завершено всі роботи з влаштування асфальтобетонного покриття. Одночасно підрядник провів також ремонт двох малих штучних споруд та водопропускних труб. Роботи велися у цілодобовому режимі.
Наразі вже ведеться встановлення дорожніх знаків та зупинок громадського транспорту.
У межах Запорізької області протяжність траси М-14 становить 194,1 км. Повне її відновлення планується завершити до кінця наступного року.
Нагадаємо, всю мережу доріг державного значення, яка в Україні налічує 24 000 км, у межах "Великого будівництва" Володимира Зеленського планується завершити до кінця 2024 року.