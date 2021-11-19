Збудовану ще до Другої світової трасу М-14 відремонтували біля Бердянська. ФОТОрепортаж

В Запорізькій області завершився капітальний ремонт 24-кілометрової ділянки дороги міжнародного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ.

Про це повідомила у Facebook Служба автомобільних доріг у Запорізькій області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що траса була збудована ще до Другої світової війни.

М-14 востаннє капітально ремонтувалася у 1950-1970-х роках. З того часу проводилися лише ямкові ремонти.

На сьогодні у межах "Великого будівництва" на 24-кілометровій ділянці дороги вже завершено всі роботи з влаштування асфальтобетонного покриття. Одночасно підрядник провів також ремонт двох малих штучних споруд та водопропускних труб. Роботи велися у цілодобовому режимі.

Наразі вже ведеться встановлення дорожніх знаків та зупинок громадського транспорту.

У межах Запорізької області протяжність траси М-14 становить 194,1 км. Повне її відновлення планується завершити до кінця наступного року.

Нагадаємо, всю мережу доріг державного значення, яка в Україні налічує 24 000 км, у межах "Великого будівництва" Володимира Зеленського планується завершити до кінця 2024 року.

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