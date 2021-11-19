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Делегація посольства США відвідала район ООС. ФОТОрепортаж

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Американці побували на передових українських позиціях біля селищ Піски та Мар’їнка.

Про це повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Делегацію очолював Аташе Сухопутних військ при посольстві полковник Брендон Преслі.

"Командири підрозділів ознайомили делегацію із поточною безпековою ситуацією у визначених районах та районі проведення ООС загалом. Під час візиту представники Посольства США в Україні поспілкувалися із українськими військовослужбовцями", - йдеться у повідомленні.

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Делегація посольства США відвідала район ООС 01
Делегація посольства США відвідала район ООС 02
Делегація посольства США відвідала район ООС 03
Делегація посольства США відвідала район ООС 04
Делегація посольства США відвідала район ООС 05
Делегація посольства США відвідала район ООС 06
Делегація посольства США відвідала район ООС 07
Делегація посольства США відвідала район ООС 08
Делегація посольства США відвідала район ООС 09
Делегація посольства США відвідала район ООС 10

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