Загиблого на Донбасі українського воїна Уберта Мрачковського поховають 22 листопада у Хмельницькому. ФОТО

У понеділок, 22 листопада, у місті Хмельницький о 12.00 за адресою: вул. Толстого, 4, розпочнеться церемонія прощання із загиблим українським воїном Убертом Валерійовичем Мрачковським

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

33-річний старший солдат, військовослужбовець 8-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗС України Уберт Мрачковський загинув 19 листопада у зоні проведення ООС внаслідок смертельного поранення, що дістав під час обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Поховають загиблого віськовослужбовця на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове. У нього залишились мати, дружина та двоє дітей.

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