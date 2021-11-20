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Мігранти знову здійснили спробу прорвати кордон. Пошкоджено два наших автомобіля, - польська поліція. ФОТОрепортаж

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Увечері 19 листопада мігранти, намагаючись перетнути кордон Білорусі з Польщею біля прикордонного села Старжина, кидали камінням у польських силовиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твітері поліція підляського воєводства Польщі.

По інформації поліції після 16:00 в околицях Старжини група мігрантів закидала офіцерів і солдатів камінням. Ніхто з поліцейських не постраждав, було пошкоджено 2 поліцейські фургони.

У твіттері поліції Польщі відзначається, що відбулася колективна спроба силового перетину кордону. Співробітники білоруських служб допомагали мігрантам.

"Поліцейські машини були потрощені, а спроба була відбита", - резюмується у повідомленні. 

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Мігранти знову здійснили спробу прорвати кордон. Пошкоджено два наших автомобіля, - польська поліція 01
Мігранти знову здійснили спробу прорвати кордон. Пошкоджено два наших автомобіля, - польська поліція 02
Мігранти знову здійснили спробу прорвати кордон. Пошкоджено два наших автомобіля, - польська поліція 03
Мігранти знову здійснили спробу прорвати кордон. Пошкоджено два наших автомобіля, - польська поліція 04

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Топ коментарі

  • Alexey G
    Абсолютно верно. Если я перелезу в Польшу через проволоку - штраф,а то и тюрьма,депортация и покошмарят еще дома. Араб с айфоном - бедный беженец,которого надо жалеть!
  • Петро Сидоренко
    поставьте таблички "осторожно мины"..... успокоятся, для страху пару петард взорвите.))))))))))
  • Олег Карпов b569f323
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