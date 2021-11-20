Мігранти знову здійснили спробу прорвати кордон. Пошкоджено два наших автомобіля, - польська поліція. ФОТОрепортаж
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Увечері 19 листопада мігранти, намагаючись перетнути кордон Білорусі з Польщею біля прикордонного села Старжина, кидали камінням у польських силовиків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твітері поліція підляського воєводства Польщі.
По інформації поліції після 16:00 в околицях Старжини група мігрантів закидала офіцерів і солдатів камінням. Ніхто з поліцейських не постраждав, було пошкоджено 2 поліцейські фургони.
У твіттері поліції Польщі відзначається, що відбулася колективна спроба силового перетину кордону. Співробітники білоруських служб допомагали мігрантам.
"Поліцейські машини були потрощені, а спроба була відбита", - резюмується у повідомленні.