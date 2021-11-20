Україна та Канада розпочинають будівництво космопорту, - Держкосмос. ФОТО

19 листопада 2021 року у провінції Нова Шотландія (Канада) анонсовано початок будівництво космічного пускового майданчика.

Презентація та урочиста церемонія відбулись у місті Галіфакс (Канада) 19 листопада 2021 року за участі глави Державного космічного агентства України Володимира Тафтая та Міністра інновацій, науки та промисловості Канади Франсуа-Філліпа Шампаня, члена Парламенту Канади Шона Фрейзера, Президентки Канадського космічного агентства Ліси Кемпбелл, Міністра економічного розвитку провінції Нова Шотландія Сьюзан Коркум-Грік та інших, розповів Тафтай, передає Цензор.НЕТ.

"Проект передбачає створення на атлантичному узбережжі провінції Нова Шотландія комерційного космодрому для ракети-носія "Циклон-4М" розробки та виробництва українських ДП "КБ "Південне" та ДП ВО "Південний машинобудівний завод". Проект реалізовуватиме канадська компанія Maritime Launch Services Ltd (MLS)", - додав він.

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Командному центру майбутнього Космічного пускового майданчику буде присвоєно ім’я Олександра Дегтярьова – колишнього керівника ДП "КБ "Південне".

Також напередодні космічні агентства України та Канади підписали Спільну заяву щодо відзначення партнерства українських підприємств ДП "КБ "Південне", ДП ВО "Південмаш" з Maritime Launch Services.





