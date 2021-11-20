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Два американські патрульні катери класу Island для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря, - Reuters. ФОТО

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Корабель з двома переобладнаними патрульними катерами берегової охорони США, призначеними для посилення військово-морських сил України, пройшов сьогодні через протоку Дарданелли і наближаються до Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Корабель із двома патрульними катерами класу Island 8 листопада відправився з Балтімора в український порт Одеса.

Як зазначається, українські моряки, що служитимуть на цих катерах, вже пройшли відповідну практичну підготовку за розширеною програмою у США.

"Два нові човни є частиною американського пакету безпекових заходів для України, вартість якого перевищує 2,5 мільярда доларів. У 2019 році Україна отримала два подібних судна", - пише видання. 

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Два американські патрульні катери класу Island для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря, - Reuters 01
Два американські патрульні катери класу Island для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря, - Reuters 02
Два американські патрульні катери класу Island для посилення ВМС України наближаються до Чорного моря, - Reuters 03

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Это есть "зер гуд". Ждем-с канонады пуканов из-за поребрика.
  • Александр Александр 66da010f
    Браво! Боже, Храни Америку....
  • хужє не будєт
    До речі, потоплений у Севастополі російський флот - прямий привіт від турецького флоту.
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