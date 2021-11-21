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Зеленський та Єрмак вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві. ФОТОрепортаж

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Президент Володимир Зеленський разом з головою ОП Андрієм Єрмаком на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві вшанували пам'ять загиблих борців за незалежність України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Окрім Зеленського і Єрмака на заході були присутні також прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Президент зокрема поставив лампадку до пам'ятного хреста загиблим героям Євромайдану.

Зеленський та Єрмак вшанували память загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві 01
Зеленський та Єрмак вшанували память загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві 02
Зеленський та Єрмак вшанували память загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві 03
Зеленський та Єрмак вшанували память загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві 04
Зеленський та Єрмак вшанували память загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві 05
Зеленський та Єрмак вшанували память загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві 06
Зеленський та Єрмак вшанували память загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві 07
Зеленський та Єрмак вшанували память загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві 08
Зеленський та Єрмак вшанували память загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві 09
Зеленський та Єрмак вшанували память загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві 10
Зеленський та Єрмак вшанували память загиблих Героїв Небесної Сотні в Києві 11

ФОТО: Олег Богачук

Як повідомлялось, сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи. З цієї нагоди у Києві відбудуться меморіальні заходи, національно-патріотичні проекти, тематичні виставки, мистецькі акції тощо.

Меморіальні заходи пройдуть і на алеї Героїв Небесної Сотні: молебень, покладання квітів та хода "Не втрачаймо гідність. Захистимо свободу" за маршрутом: перехрестя вул. Хрещатик та алеї Героїв Небесної Сотні – Тимчасовий Меморіал Героїв Небесної Сотні.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    я вижу, что Ермак выгуливал Зеленскавага в центре города..
  • Ksenia VB
    А охорони скільки...
    От боїться воно українців.
  • Rhodesian
    Вова, по этой же улице пойдут люди выбрасывать тебя и твоего Ермака на мороз. Готовься. Бегом займись серьезно
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