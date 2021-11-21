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Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Зранку 21 листопада 2021 року на алеї Героїв Небесної сотні відбулася спільна молитва за Україну.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Спільна молитва за Україну та всіх борців за незалежність України відбулася ранком 21 листопада на алеї Героїв Небесної Сотні, 6 перед Екуменічним храмом Архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ.

Як відзначають організатори молитви, ці події мають надзвичайне значення для утвердження демократичних цінностей, ідеалів свободи та європейського шляху розвитку України.

Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні 01
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні 02
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні 03
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні 04
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні 05
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні 06
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні 07
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні 08
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні 09
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні 10

Топ коментарі

  • Герхард
    Почему бы не показать видео, как ЗЕ под "Ганьба!!!" тикает от этих людей к своему эскорту?
  • Ksenia VB
    Якби не Майдан, то ми би були б у напружених стосунках з НАТО. І це ми би пхали біженців у Польщу.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    малого преза не видко?
    бо гидко!
    .............................
    Героям СЛАВА !
    смерть ворогам і зрадникам !!!
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