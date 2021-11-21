Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Зранку 21 листопада 2021 року на алеї Героїв Небесної сотні відбулася спільна молитва за Україну.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Спільна молитва за Україну та всіх борців за незалежність України відбулася ранком 21 листопада на алеї Героїв Небесної Сотні, 6 перед Екуменічним храмом Архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ.
Як відзначають організатори молитви, ці події мають надзвичайне значення для утвердження демократичних цінностей, ідеалів свободи та європейського шляху розвитку України.