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"Щурів на Банковій нудить": Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

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Біля входу на територію Офісу Президента проходить акція протесту. Учасники намагаються пройти до будівлі на Банковій.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зазначається, що активісти розгорнули банер з написом "Імпічмент". 

Хода вирушила до Офісу Президента. Однак правоохоронці здійснюють перепуск лише після огляду. 

Учасники акції скандують "Пропускай". Відбулася невелика сутичка з правоохоронцями. Декількох учасників акції пропустили на територію Офісу Президента після огляду.

Організатори заходу оголосили, що дають президенту Зеленському 10 днів на звільнення голови ОП Андрія Єрмака. В разі невиконання вимоги пообіцяли оголосити безстрокову акцію.

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Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 01
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 02
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 03
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 04
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 05
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 06
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 07
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 08
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 09
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 10
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 11
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 12
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 13
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 14
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 15
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 16
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 17Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 18
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 19
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 20
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 21
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 22
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 23
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 24
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 25Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 26
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 27
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 28
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 29
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 30
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 31
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 32
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 33
Щурів на Банковій нудить: Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички 34


Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Угу. Голосовали за Голобородьку, и даже не заметили как он превратился в Монику Косоворотьку.
  • Ksenia VB
  • Олександр Дніпро
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