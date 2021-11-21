"Щурів на Банковій нудить": Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
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Біля входу на територію Офісу Президента проходить акція протесту. Учасники намагаються пройти до будівлі на Банковій.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Зазначається, що активісти розгорнули банер з написом "Імпічмент".
Хода вирушила до Офісу Президента. Однак правоохоронці здійснюють перепуск лише після огляду.
Учасники акції скандують "Пропускай". Відбулася невелика сутичка з правоохоронцями. Декількох учасників акції пропустили на територію Офісу Президента після огляду.
Організатори заходу оголосили, що дають президенту Зеленському 10 днів на звільнення голови ОП Андрія Єрмака. В разі невиконання вимоги пообіцяли оголосити безстрокову акцію.