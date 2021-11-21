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Хода в пам'ять про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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З нагоди восьмої річниці початку Революції гідності на Майдані Незалежності відбулася хода в пам'ять про загиблих Героїв Небесної Сотні та українськими військовими.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після завершення ходи перед Екуменічним храмом Архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ відбулася панахида.

Учасники пом'янули Героїв Небесної Сотні та всіх, хто віддав своє життя за Україну.

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Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 01
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 02
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 03
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 04
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 05
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 06
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 07
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 08
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 09
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 10
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 11
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 12
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 13
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 14
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 15
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 16
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 17
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 18
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 19
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 20
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 21
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 22
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 23
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 24
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 25
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 26
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 27
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 28
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 29
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 30
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 31
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 32
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 33
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 34
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 35
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 36
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 37
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 38
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 39
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 40
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 41
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 42
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 43
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 44
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 45
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 46
Хода в память про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві 47

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Ярослав Яненко 85648d6e
    Вічна cвітла пам'ять.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Батько наш Бандера а Порошенко Гетьман
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Юрій Бутусов

    59 хв ·



    Проход демонстрации на Банковую перекрыт несколькими сотнями сотрудников полиции. Это незаконно. Нет никаких иностранных делегаций и даже самого президента нет на Банковой, происходит обычная демонстрация силы. Отличие от 2013-го визуально в том, что на некоторых шлемах есть номера. Люди настроены вообще мирно, никакой агрессии не было изначально вообще, но теперь все ругаются на какой основании им запрещают проход, зачем запрещают без всякой логики. Очевидно, страх на Банковой окончательно затмевает здравый смысл. Это ж какое же количество безработных в форме и касках у государства, оказывается на службе в центре Киева, а на границу с Беларусью зачем-то отправляют курсантов вузов, на фронте некомплект, но тут переизбыток «бойцов». Вопрос один: зачем вы это делаете, чудаки?

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