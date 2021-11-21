Хода в пам'ять про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
8 80241
З нагоди восьмої річниці початку Революції гідності на Майдані Незалежності відбулася хода в пам'ять про загиблих Героїв Небесної Сотні та українськими військовими.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Після завершення ходи перед Екуменічним храмом Архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ відбулася панахида.
Учасники пом'янули Героїв Небесної Сотні та всіх, хто віддав своє життя за Україну.