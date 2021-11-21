Хода в пам'ять про загиблих Героїв Небесної Сотні відбулася в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З нагоди восьмої річниці початку Революції гідності на Майдані Незалежності відбулася хода в пам'ять про загиблих Героїв Небесної Сотні та українськими військовими.