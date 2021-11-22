Позашляховик в'їхав у різдвяний парад і збив понад 20 людей в американському Вісконсині: є загиблі, серед постраждалих багато дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У США позашляховик в'їхав у різдвяний парад і збив понад 20 людей, кілька осіб отримали смертельні травми. Серед постраждалих є діти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиоланням на УНІАН, про це повідомляє REUTERS.

Аварія сталася 21 листопада, в американському штаті Вісконсин. У місті Вокеш проходив Різдвяний парад, по дорозі йшли діти з помпонами й безліч дорослих учасників ходи. Раптово в колону на швидкості в'їхав червоний позашляховик.

Машина збила понад 20 осіб. До лікарні потрапили діти та дорослі. Вже відомо, що під час аварії загинула мінімум одна людина. Начальник поліції міста розповів, що ймовірного винуватця смертельної ДТП вже затримали, він під вартою. Автомобіль, який збив десятки людей, знайшли за 32 кілометри від міста.

Влада міста повідомила, що в районні лікарні після параду медики доставили 11 дорослих і 12 дітей. Однак очевидці ДТП стверджують, що постраждалих набагато більше. Поліція не встановила, чи пов'язаний інцидент на різдвяному параді з тероризмом, після аварії подібних подій не було.

У соціальних мережах з'явилася інформація про те, що з автомобіля, який збив десятки людей, нібито стріляли. Однак у поліції це спростували. Правоохоронці також повідомили, що один з офіцерів стріляв по машині, але сам водій за зброю не брався.

Очевидці розповідають, що серед постраждалих багато латиноамериканців. Машина збила групу дітей з помпонами і "танцюючих бабусь". За словами свідків події, машина їхала на швидкості близько 64 кілометрів на годину. Представник Білого дому повідомив, що президент США Джо Байден був проінформований про інцидент.

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Раніше стало відомо, що у Вашингтоні встановили різдвяну ялинку, їй вже дали назву - "Цукровий ведмідь". Висота дерева перевищує 25 метрів.









Фото: REUTERS