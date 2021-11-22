Резніков і Залужний вручили нагороди десантникам в зоні ООС. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Резніков та Залужний подякували десантникам та десантницям за сумлінне виконання військового обов’язку, за їхню відвагу, героїзм і самопожертву.
Вони також вручили військовослужбовцям зі складу Десантно-штурмових військ державні та відомчі відзнаки й нагороди, цінні подарунки. Зокрема, одному із підрозділів ДШВ вручено сертифікат на озброєння та військову техніку.
Урочистий захід завершився складанням клятви десантника та врученням почесного знака "Кваліфікаційна відзнака ДШВ ЗС України".
Міністр оборони, підсумовуючи поїздку, підкреслив, що техніка і люди на передовій перебувають у повній готовності до виконання завдань за призначенням.
Як відомо, 21 листопада відзначається День Десантно-штурмових військ ЗСУ.