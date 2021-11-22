Легковик на Закарпатті виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом: троє загиблих. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.
21 листопада, о 15:01, поліцейські Берегівщини отримали повідомлення про те, що на дорозі між селами Косонь та Велика Бийгань сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.
Правоохоронці з’ясували, що зіткнення сталося між двома автомобілями: "Volkswagen Рassat" та "Mercedes-Benz". За попередніми даними, водій легковика "Volkswagen Рassat", 62-річний мешканець села Княгиня, що на Ужгородщині, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з мікроавтобусом "Mercedes-Benz".
Внаслідок аварії 62-річний чоловік та двоє його пасажирів, 64-річний та 65-річний чоловіки, померли на місці події.
Водій мікроавтобусу "Mercedes-Benz", 57-річний житель села Запсонь, що на Берегівщині, з численними травмами госпіталізований до реанімаційного відділення районної лікарні.
Попередня правова кваліфікація події – частина 3 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих). Наразі поліцейські працюють на місці події та з’ясовують усі обставини ДТП.