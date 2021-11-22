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Легковик на Закарпатті виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом: троє загиблих. ФОТОрепортаж

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На відрізку дороги між селами Косонь та Велика Бийгань Берегівського району зіткнулися автомобілі "Volkswagen Рassat" та "Mercedes-Benz". Внаслідок ДТП на місці загинуло троє людей – водій та двоє пасажирів автомобіля "Volkswagen Рassat". Водій мікроавтобусу знаходиться в реанімації. Усі обставини автомобільної аварії встановлюють слідчі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

21 листопада, о 15:01, поліцейські Берегівщини отримали повідомлення про те, що на дорозі між селами Косонь та Велика Бийгань сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Правоохоронці з’ясували, що зіткнення сталося між двома автомобілями: "Volkswagen Рassat" та "Mercedes-Benz". За попередніми даними, водій легковика "Volkswagen Рassat", 62-річний мешканець села Княгиня, що на Ужгородщині, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з мікроавтобусом "Mercedes-Benz". 

Легковик на Закарпатті виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом: троє загиблих 01

Внаслідок аварії 62-річний чоловік та двоє його пасажирів, 64-річний та 65-річний чоловіки, померли на місці події.

Водій мікроавтобусу "Mercedes-Benz", 57-річний житель села Запсонь, що на Берегівщині, з численними травмами госпіталізований до реанімаційного відділення районної лікарні.

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Попередня правова кваліфікація події – частина 3 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих). Наразі поліцейські працюють на місці події та з’ясовують усі обставини ДТП.

Легковик на Закарпатті виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом: троє загиблих 02
Легковик на Закарпатті виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом: троє загиблих 03
Фото: сайт поліції

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Топ коментарі

  • Andy Jumeirach
    не удивлюсь , но именно с такой логикой - голосовали за зе
  • Рост Сергеев
    у нас нация поспешунов, и в городе ездят так, что обгоняют тебя за 100 метров до светофора и стоят на красном
  • Sophia-Maria Duglass
    Проблема в том , что УКРАИНА ВООБЩЕ НЕ ИМЕЕТ АВТОБАНОВ с отделёнными полосами , в отличии от ЕС. Основная гибель происходит из-за этого - бо тащиться за каким то трактором по двухполосной в 21 веке - это трэш.
    Даже в недоразвитых странах автобаны шикарные , а украинцы ВСЕ ТЕРПЯТ И СОДЕРЖАТ ОЛИГАРХАТ , вместо дорог
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