Аваков, Гордон, Шустер, Комаровський та Гройсман озброїлися лицарськими мечами та сокирами. ФОТО
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Колишній глава МВС Арсен Аваков і журналіст Дмитро Гордон виклали у соцмережу "Інстаграм" однакові фото з надписом "Так-так, це саме те, що ви подумали".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на фото ексголова МВС Арсен Аваков, журналісти Дмитро Гордон та Савік Шустер, лікар і телеведучий Євген Комаровський та колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман зображені на природі біля вогню з лицарськими мечами та сокирами.
"Так-так, це саме те, що ви подумали", - підписані фото.
Тим часом, геолокацією фото Арсен Аваков вказав старовинний Тракайський замок у Литві.
Також відомо, що 22 листопада телеведучий Савік Шустер святкує своє 69-річчя. Можливо, ця подія і стала приводом для зустрічі людей, що зображені на фото.