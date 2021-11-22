На Дніпропетровщині за два роки оновлять та побудують 557 км доріг, - Кубраков. ФОТОрепортаж

За два роки на Дніпропетровщині буде оновлено та побудовано понад 557 км доріг за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Це у понад 4 рази більше, ніж у попередні 10 років

Про це розповів у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков за підсумками щорічного Дніпровського економічного форуму 2021, передає Цензор.НЕТ.

"Одразу три міста регіону: Дніпро, Кривий Ріг і Кам’янське входять до найбільших за населенням міст України. Останні десятиліття ми часто забували цей факт — тому одна із ключових областей України, зокрема у розрізі надходжень до бюджету і структури ВВП, постійно випадала з поля зору державних планів. "Велике будівництво" прямо зараз виправляє цю історичну несправедливість", — зазначив очільник Мінінфраструктури.

До кінця 2021 року буде відкрито другу чергу Південного обходу Дніпра, який 2014 року був офіційно одним із найбільших довгобудів області. Наразі готовність об’єкту 90%.

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У 2022 році буде завершено на всій протяжності роботи на дорозі Н-23 Кропивницький — Кривий Ріг — Запоріжжя.

У межах області вже завершено оновлення маршруту Н-11 Дніпро — Миколаїв.

Міжнародний аеропорт "Дніпро" після оновлення, яке стартувало у жовтні, зможе приймати 11 тис. пасажирів на добу. Реалізація проєкту розрахована на 3 роки, у 4 черги.

Наприкінці наступного року також буде повністю відновлено Міжнародний аеропорт "Кривий Ріг". Він зможе обслуговувати близько 400 пасажирів на годину вже у 2023 році.

Наступного року розпочнеться електрифікація залізничної ділянки Долинська — Миколаїв — Колосівка, яка дозволить зв’язати Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв та Херсон.

У першому кварталі наступного року планується запустити на маршрут Долинська — Кривий Ріг — Апостолове — Херсон — Вадим — Миколаїв новий дизель-поїзд Крюківського вагонобудівного заводу. Очікуваний пасажиропотік тут — близько 95 тис. на рік.

А неподалік від нового аеропорту Дніпра повинен з'явитися новий логістичний центр Укрпошти. Таких хабів в Україні планується побудувати 7. За попередніми підрахунками, обсяг обробки посилок зросте до 35 тис. одиниць на годину, а письмової кореспонденції — до 15 тис. листів на годину.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у червні оглянув реконструкцію аеропорту Кривого Рогу. У межах програми "Велике будівництво" там запланована реконструкція злітно-посадкової смуги із заміною інженерного та світлового обладнання, ремонт перонів, встановлення нового навігаційного та метеорологічного обладнання. Також запланована реконструкція будівлі терміналу аеропорту.